В Польше заявили, что пограничники Беларуси защищают мигрантов во время атаки на границу страны

Во время нападений на польской границе сотрудники белорусских служб принимают участие в защите мигрантов. Действия обеих групп выглядят как реализация согласованной тактики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина в Twitter .

"Во время нападений на границу Республики Польша сотрудники белорусской службы принимают участие в прикрытии групп иностранцев, которые пытаются атаковать нашу границу. Обе группы осуществляют совместные действия, которые выглядят как реализация согласованной тактики нападения", - написал он.

Напомним, за 21 ноября мигранты пытались силой попасть в Польшу со стороны Беларуси. На этот раз группа из 150 беженцев хотела прорваться через границу в районе села Дубиче-Церкевне.

Добавим, что со стороны Беларуси в Литву за прошедшие сутки пытались попасть 70 мигрантов. Литовские пограничники заметили, что силовые структуры Минска "меняют тактику переброски беженцев".