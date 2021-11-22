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В Польше заявили, что пограничники Беларуси защищают мигрантов во время атаки на границу страны

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Понедельник 22 ноября 2021 19:39
В Польше заявили, что пограничники Беларуси защищают мигрантов во время атаки на границу страны Фото: пограничники Беларуси защищают мигрантов во время атаки на границу Польши (twitter.com/MON_GOV_PL)
Автор: Валерия Полищук

Во время нападений на польской границе сотрудники белорусских служб принимают участие в защите мигрантов. Действия обеих групп выглядят как реализация согласованной тактики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина в Twitter.

"Во время нападений на границу Республики Польша сотрудники белорусской службы принимают участие в прикрытии групп иностранцев, которые пытаются атаковать нашу границу. Обе группы осуществляют совместные действия, которые выглядят как реализация согласованной тактики нападения", - написал он.

Напомним, за 21 ноября мигранты пытались силой попасть в Польшу со стороны Беларуси. На этот раз группа из 150 беженцев хотела прорваться через границу в районе села Дубиче-Церкевне.

Добавим, что со стороны Беларуси в Литву за прошедшие сутки пытались попасть 70 мигрантов. Литовские пограничники заметили, что силовые структуры Минска "меняют тактику переброски беженцев".

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