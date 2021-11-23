Півсотні мігрантів намагалися прорватися через кордон Польщі
У Польщі за останню добу зафіксували 174 спроби незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі. Під час одного з яких штурмувати рубіж намагалася група з 50 мігрантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську прикордонну службу в Twitter.
"На секції кордону в районі села Біловежа 50 агресивних іноземців спробували прорватися через кордон", - йдеться в повідомленні.
Wczoraj tj.22.11 na gr.odnotowano 174 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 66 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 23, 2021
Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży 50 agresywnych cudzoziemców próbowało sforsować granicę. pic.twitter.com/TQdwYlFM7x
Як зазначили у польському Міністерстві національної оборони, штурмувати кордон біженцям допомагали білоруські силовики. Однак цій черговій спробі вдалося запобігти.
Agresywni migranci wspierani przez białoruskie służby każdego dnia próbują nielegalnie przedrzeć się przez naszą granicę. Tak jak od wielu tygodni, tak też dziś w nocy polscy żołnierze i funkcjonariusze zatrzymują hybrydowy atak Łukaszenki oraz bronią Polskę i całą Europę. https://t.co/UOdNRJmze1— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 23, 2021
Разом з тим у Польщі прикордонники видали 66 ухвал про депортацію нелегалів з території країни.
Нагадаємо, вчора в Польщі заявили, що прикордонники Білорусі захищають мігрантів під час атаки на кордон країни.
Додамо, вчора мігранти також намагалися силою потрапити до Польщі з боку Білорусі. Так, група з 150 біженців хотіла прорватися через кордон в районі села Дубиче-Церкевне.