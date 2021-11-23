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Півсотні мігрантів намагалися прорватися через кордон Польщі

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Польща, Вівторок 23 листопада 2021 10:56
Півсотні мігрантів намагалися прорватися через кордон Польщі Фото: півсотні мігрантів намагалися прорватися через кордон Польщі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Польщі за останню добу зафіксували 174 спроби незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі. Під час одного з яких штурмувати рубіж намагалася група з 50 мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську прикордонну службу в Twitter.

"На секції кордону в районі села Біловежа 50 агресивних іноземців спробували прорватися через кордон", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у польському Міністерстві національної оборони, штурмувати кордон біженцям допомагали білоруські силовики. Однак цій черговій спробі вдалося запобігти.

Разом з тим у Польщі прикордонники видали 66 ухвал про депортацію нелегалів з території країни.

Нагадаємо, вчора в Польщі заявили, що прикордонники Білорусі захищають мігрантів під час атаки на кордон країни.

Додамо, вчора мігранти також намагалися силою потрапити до Польщі з боку Білорусі. Так, група з 150 біженців хотіла прорватися через кордон в районі села Дубиче-Церкевне.

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