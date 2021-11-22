Очередной штурм границы: около 150 мигрантов пытались прорваться в Польшу
За прошедшие сутки, 21 ноября мигранты в очередной раз пытались силой попасть в Польшу со стороны Беларуси. На этот раз группа из 150 беженцев хотела прорваться через границу в в районе села Дубиче-Церкевне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую пограничную службу в Twitter.
"Вчера, 21 ноября, на охраняемом участке в Дубиче-Церкевне около 150 агрессивных иностранцев пытались проникнуть на территорию Польши. Атаку на польской границе контролировали белорусские службы", - говорится в сообщении.
По информации польских пограничников, всего за воскресенье было зафиксировано 346 попыток незаконного пересечения границы, а за содействие в нелегальной миграции задержаны три человека: двое граждан Сирии и гражданин Грузии.
Кроме того, в отношении 58 человек было вынесено решение о депортации с территории Польши.
Wczoraj tj. 21.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021
Atak na polską granice nadzorowany był przez białoruskie służby.#zgranicy pic.twitter.com/aBYTO02lMw
Отметим, что днем ранее, мигрантами было сделано около 200 попыток нелегального пересечения границы Польши со стороны Беларуси. Всем этим попыткам удалось предотвратить.
Добавим, что со стороны Беларуси в Литву за прошедшие сутки пытались попасть 70 мигрантов. Литовские пограничники заметили, что силовые структуры Минска "меняют тактику переброски беженцев".
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что обстановка с мигрантами на польско-белорусской границе является самой большой попыткой Лукашенко и Путина дестабилизировать ситуацию в ЕС.