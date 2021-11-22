Очередной штурм границы: около 150 мигрантов пытались прорваться в Польшу

За прошедшие сутки, 21 ноября мигранты в очередной раз пытались силой попасть в Польшу со стороны Беларуси. На этот раз группа из 150 беженцев хотела прорваться через границу в в районе села Дубиче-Церкевне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую пограничную службу в Twitter.

"Вчера, 21 ноября, на охраняемом участке в Дубиче-Церкевне около 150 агрессивных иностранцев пытались проникнуть на территорию Польши. Атаку на польской границе контролировали белорусские службы", - говорится в сообщении.

По информации польских пограничников, всего за воскресенье было зафиксировано 346 попыток незаконного пересечения границы, а за содействие в нелегальной миграции задержаны три человека: двое граждан Сирии и гражданин Грузии.

Кроме того, в отношении 58 человек было вынесено решение о депортации с территории Польши.