ua en ru
Ср, 24 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У польському уряді підтримали рішення Зеленського не їхати на конференцію у Гданську

13:02 24.06.2026 Ср
2 хв
Також в уряді розкритикували дипломата президента Польщі
aimg Ірина Глухова
У польському уряді підтримали рішення Зеленського не їхати на конференцію у Гданську Фото: Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Рішення президента України Володимира Зеленського не відвідувати Конференцію з відновлення України у Гданську назвали правильним у польському уряді - і це суперечить позиції президентської адміністрації Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра-координатора з питань спецслужб Польщі Томаша Семоняка в ефірі Polsat News.

Суперечка всередині польської влади

Семоняк коментував заяву Марчина Пшидача - голови Управління міжнародної політики при Адміністрації президента Польщі. Той заявив, що відмова Зеленського від участі у конференції "виставляє прем'єра Туска на посміховисько".

Міністр відреагував різко.

"Мені не подобаються ці дописи Пшидача. Якщо хтось є головним дипломатом президента, він повинен дотримуватися певних правил. Це ж не якийсь дворовий пінг-понг", - заявив Семоняк.

Читайте також: Причина не в Києві. Чому Навроцького не запросили на Конференцію з відновлення України

Чому відсутність Зеленського - це плюс

За словами Семоняка, ще місяць тому відсутність українського президента на конференції сприймалася б негативно. Але зараз ситуація інша.

"Сьогодні, як вчора зазначав прем'єр-міністр Дональд Туск, за цих обставин це правильне рішення, яке сприяє зняттю напруги", - пояснив він.

Міністр також зазначив, що присутність Зеленського переключила б увагу з теми відновлення на історичні суперечки:

"Приїде прем'єр-міністерка Свириденко, голова уряду, дуже важлива особа в Україні, і не буде напруги, пов'язаної з тим, що присутній президент Зеленський. Контекст УПА та історії домінував би на цій конференції, бо ви, журналісти, при кожній нагоді детально розпитували б Зеленського про це", - додав Семоняк.

Що передувало

Нагадаємо, польська влада вкрай різко відреагувала на рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів ССО почесне найменування "Героїв УПА".

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Зеленський повідомив, що відправив орден назад поштою.

На тлі скандалу низка українських посадовців, а також колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко оголосили, що повернуть свої польські нагороди.

Окремо постало питання участі Зеленського в Конференції з відновлення України URC-2026, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську.

23 червня стало відомо, що українську делегацію очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко, а президент Володимир Зеленський до Польщі не поїде.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав цю відсутність "жестом деескалації напруги" і визнав, що останнім часом між президентами двох країн виникла непотрібна емоційна напруга.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Дональд Туск Польща
Новини
Під ударом аеродроми "Саки", "Гвардійське" та ППО: СБУ розкрила деталі операції в Криму
Під ударом аеродроми "Саки", "Гвардійське" та ППО: СБУ розкрила деталі операції в Криму
Аналітика
Клуб обраних. Хто у світі має балістику та чи зможе Україна створити власний ракетний "меч"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Клуб обраних. Хто у світі має балістику та чи зможе Україна створити власний ракетний "меч"