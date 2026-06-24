У польському уряді підтримали рішення Зеленського не їхати на конференцію у Гданську

Рішення президента України Володимира Зеленського не відвідувати Конференцію з відновлення України у Гданську назвали правильним у польському уряді - і це суперечить позиції президентської адміністрації Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра-координатора з питань спецслужб Польщі Томаша Семоняка в ефірі Polsat News.

Суперечка всередині польської влади

Семоняк коментував заяву Марчина Пшидача - голови Управління міжнародної політики при Адміністрації президента Польщі. Той заявив, що відмова Зеленського від участі у конференції "виставляє прем'єра Туска на посміховисько".

Міністр відреагував різко.

"Мені не подобаються ці дописи Пшидача. Якщо хтось є головним дипломатом президента, він повинен дотримуватися певних правил. Це ж не якийсь дворовий пінг-понг", - заявив Семоняк.

Чому відсутність Зеленського - це плюс

За словами Семоняка, ще місяць тому відсутність українського президента на конференції сприймалася б негативно. Але зараз ситуація інша.

"Сьогодні, як вчора зазначав прем'єр-міністр Дональд Туск, за цих обставин це правильне рішення, яке сприяє зняттю напруги", - пояснив він.

Міністр також зазначив, що присутність Зеленського переключила б увагу з теми відновлення на історичні суперечки:

"Приїде прем'єр-міністерка Свириденко, голова уряду, дуже важлива особа в Україні, і не буде напруги, пов'язаної з тим, що присутній президент Зеленський. Контекст УПА та історії домінував би на цій конференції, бо ви, журналісти, при кожній нагоді детально розпитували б Зеленського про це", - додав Семоняк.