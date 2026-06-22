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Причина не в Києві. Чому Навроцького не запросили на Конференцію з відновлення України

21:43 22.06.2026 Пн
2 хв
Президент Польщі скаржився Зеленському, що його не запросили
aimg Іван Носальський
Причина не в Києві. Чому Навроцького не запросили на Конференцію з відновлення України Фото: Кароль Навроцький, президент Польщі (Getty Images)
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Президент Польщі Кароль Навроцький не був запрошений на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться у Гданську. Причиною цього є внутрішня політика.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Як зазначив Тихий, через конфлікт Польщі з Україною для конференції склалися дуже несприятливі обставини.

За його словами, Навроцький скаржився президенту України Володимиру Зеленському, що його не запросили на такий захід.

"Це захід прем’єра Дональда Туска. Тобто тут ми знову бачимо цю політичну складову, яка на сьогодні існує в Польщі", - зазначив він.

Окремо речник МЗС підкреслив, що цьогорічна конференція відбудеться з акцентом на безпеку та оборону. Йтиметься не просто про виділення коштів і кредитів на відновлення, а про те, як захищати Україну, щоб відновлювати потрібно було менше об’єктів.

Варто зауважити, що Конференція з відновлення України запланована на 25-26 червня.

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Скандал між Україною та Польщею

Нагадаємо, польська влада вкрай різко відреагувала на рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів ССО почесне найменування "Героїв УПА".

Зокрема, минулого тижня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла.

У відповідь глава української держави наголосив, що таким чином польський лідер намагається отримати політичну вигоду напередодні виборів, які відбудуться восени 2027 року.

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Володимир Зеленський МЗС України Польща Інфраструктура Кароль Навроцький
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