Дуда запевнив, що не затягуватиме призначення опозиційного уряду

Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв не зволікати з процесом призначення уряду від опозиції, якщо уряду Матеуша Моравецького не вдасться отримати вотум довіри.

Журналісти запитали главу польської держави на полях кліматичного саміту про те, що він робитиме, якщо уряд Моравецького не отримає вотуму довіри в парламенті. На це чиновник має два тижні, але вже відомо, у Національних зборах немає такої більшості.

"Я не затягуватиму процедуру і не буду щось відкладати", - підкреслив Дуда.

Він нагадав, що доручив Моравецькому формувати уряд одразу після його відставки, хоча теоретично міг би зробити це пізніше.

"Як я і пообіцяв, я зроблю все спокійно, відповідно до наших парламентських, виборчих і політичних звичаїв, згідно з положеннями конституції... Все буде згідно з конституційними нормами і термінами", - уточнив президент.

Що передувало

Варто зауважити, що голосування за уряд Моравецького у парламенті має відбутися вже у понеділок, 11 грудня, близько 15:00.

Якщо уряд не отримає вотуму довіри, то спікеру нададуть нових кандидатів на посаду прем'єра.

Головний кандидат у прем'єри Дональд Туск очікує, що голосування за уряд від опозиції також відбудеться 11 грудня, а 13 грудня його приведуть до присяги.