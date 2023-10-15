У Польщі сьогодні вибори: кого обирають і хто лідер

Парламентські вибори стартували сьогодні, 15 жовтня, у Польщі. За результатами виборів буде обрано 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

Детальніше про вибори у Польщі - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалів використовувалися джерела: Polskie Radio, Wiadomosci, TNV24.

Виборчі дільниці у Польщі відкрилися о 7:00 (за київським часом о 8:00) і будуть закриті о 21:00. За опитуваннями, у Польщі лідирують п'ять політичних сил. Прохідний бар'єр для партій - 5% голосів, для блоків - 8%.

Згідно з останніми даними, лідирує у Польщі консервативна партія "Право та справедливість" (ПіС), головою якої є відомий серед українців Ярослав Качинський. Партія знаходиться при владі з 2015 року, а президент країни Анджей Дуда - також висуванець ПіС. За різними опитуваннями партія має від 31 до 37%.

Головний суперник ПіС - центристська "Громадянська коаліція" (ГК). Її очолює екс-прем'єр та екс-голова Європейської ради Дональд Туск. Середній рейтинг - 30%.

До парламенту майже напевно пройдуть ще три партії: центристський блок "Третій шлях" (11%), коаліція лівих партій та ультраправа "Конфедерація" (по 10%).

Політичні баталії

"Право та справедливість" (ПіС) у своїй політичній кампанії робила акцент на стабільності та традиції. Вказувала, що провела Польщу через пандемію, російське вторгнення в Україну.

Натомість "Громадянська коаліція" (ГК) обіцяє покращити стосунки з Брюсселем, збільшити доходи та інвестиції в освіту й охорону здоров'я.

Між цими двома політичними силами перед виборами відбувалися справжні баталії. Опоненти називали одне одного не лише конкурентами, але й ворогами.

Не лише вибори

Одночасно з парламентськими виборами у Польщі відбудеться референдум з чотирма питаннями: продаж державного майна іноземцям, підвищення пенсійного віку, стіна на кордоні Польщі та Білорусі, допуск нелегальних іммігрантів з Близького Сходу й Африки.