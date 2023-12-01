Стало відомо, коли Польща може отримати новий уряд
Голосування за новий склад уряду Польщі на чолі із лідером "Громадянської платформи" Дональдом Туском може відбутися 11 грудня. Це станеться якщо, як очікується, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький не отримає вотуму довіри Сейму.
Про це заявив Дональд Туск після зустрічі зі спікером Сейму Шимоном Головнею, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.
"Якщо обговорення затягнеться, що ж, ми завершимо процес 12 грудня. Пан президент матиме можливість скласти присягу уряду після повернення зі Швейцарії, і ми, безумовно, встигнемо зробити цю процедуру. У нас є план", - сказав Туск.
Його слова також підтвердив спікер Сейму.
"Ми хотіли б залишити цю залу ввечері 11 грудня, знаючи, що в Польщі є прем'єр-міністр, якому виборці надали легітимність 15 жовтня. На наступний день можна буде проголосувати за відставку і склад Ради міністрів", - зазначив Головня.
Він вірить, що новий уряд буде приведений до присяги президентом Анджеєм Дудою 13 грудня.
Вибори у Польщі
Парламентські вибори у Польщі відбулися 15 жовтня. За їх результатами визначаться 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).
За підсумками виборів опозиція отримує більшість: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска набрала 30,70% голосів за рекордної явки. Альянс "Третій шлях" отримав 14,40%, а Ліва партія - 8,6%.
Лідер польської опозиції та голова блоку "Громадянська коаліція" Дональд Туск заявив про перемогу на виборах і готовність сформувати новий уряд. При цьому, союзники Туска підписали коаліційний пакт, але нова коаліція сформується у грудні.
На даний момент президент Анджей Дуда призначив чинного прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, щоб той зробив першу спробу сформувати уряд.
Моравецький тепер має 2 тижні, щоб отримати в Сеймі вотум довіри для нового уряду.
Якщо він зазнає невдачі, рішення буде передано до парламенту, який має призначити Туска. Згідно з парламентською процедурою, переможець виборів може вступити на посаду вже 11 грудня.
Чому Україна очікує на новий уряд Польщі
У Мінінфраструктури України заявили, що обговорюватимуть розблокування кордону, який з початку листопада перекрили польські перевізники, вже з новим урядом Польщі.
Своєю чергою Дональд Туск заявив, що уряд Польщі не діє у ситуації з блокадою пунктів пропуску на кордоні з Україною. Таким чином він на чолі з прем'єром Матеушем Моравецьким "цинічно розіграли українську карту".
"Я, наприклад, сьогодні зустрічаюся з експертами та тими політиками, які займатимуться цими питаннями. Також сьогодні після обіду у нас все одно буде брифінг щодо перевізників та протесту на українському кордоні", - розповів він про свої кроки у вирішенні цієї проблеми.
На думку Туска, таку бездіяльність не можна пробачити, бо таким чином під загрозою польсько-українські відносини і відсутня елементарна турбота про польські інтереси.
"Цей уряд ставить нас усіх у дуже складну ситуацію. Партія "Право і справедливість", Моравецький та Качинський фатально, дуже дилетантськи, непрофесійно і до того ж цинічно розіграли українську карту", - зазначив політик.
За його словами, "з Україною треба жити у дружбі, підтримці, але при цьому не нехтувати польськими інтересами".
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