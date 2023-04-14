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Польський прем'єр допустив, що війна в Україні може тривати кілька років

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Варшава, П'ятниця 14 квітня 2023 14:45
Польський прем'єр допустив, що війна в Україні може тривати кілька років Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оцінив, скільки ще може тривати війна Росії проти України. Він не виключив, що мова може йти про кілька років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Моравецького в ефірі телеканалу NBC News.

"Ми не обчислюємо якусь точну дату, а просто спостерігаємо за тим, що відбувається на фронті, на полі бою. І відповідно до цього ми намагаємося адаптуватися до ситуації, співпрацюючи з нашою дипломатією з нашими партнерами в Західній Європі, щоб підтримати Україну", - зазначив він.

Як зазначають польські ЗМІ, на запитання журналістки, чи може війна тривати навіть кілька років, Моравецький відповів ствердно.

Нагадаємо, раніше в польському Міноборони заявляли, що Росія загрузла в Україні як у Чечні чи Афганістані і ця війна може тривати ще місяці.

Додамо, нещодавно головний радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров висловив думку, що війна Росії проти України може тривати ще щонайменше один рік.

При цьому керівник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що саме цей рік може стати для України переможним.

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