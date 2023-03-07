Міноборони Польщі оцінило, скільки ще може тривати війна в Україні

У польському Міноборони вважають, що Росія загрузла в Україні як у Чечні чи Афганістані. І ця війна може тривати ще місяці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака в інтерв'ю LA RAZÓN .

Зокрема, польський міністр назвав питання про терміни завершення війни важким, але все ж дав свою оцінку.

"Це важке питання... Починаючи від масштабів сил і засобів і того, як зараз ведуться бойові дії в Україні, боюся, що мова йде не про тижні, а про місяці. Росія загрузла в Україні - як це було раніше в Чечні та Афганістані. І водночас вийти з війни зараз означало б визнати помилку Кремля і необхідність зіткнутися з наслідками цієї варварської атаки", - вважає Блащак.

Глава Міноборони Польщі підкреслив, що військова допомога Україні та економічний тиск на РФ - це найефективніші форми протидії окупантам.

"Ми не повинні відчувати себе втомленими чи звільненими від підтримки України, ця нація теж бореться за нашу свободу, за свободу та цінності Європи", - додав Блащак.

Нагадаємо, нещодавно головний радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров висловив думку, що війна Росії проти України може тривати ще щонайменше один рік.

Схожу думку висловив міністр оборони Британії Бен Воллес. За його словами, війна Росії та України триватиме ще як мінімум рік, оскільки Путін перейшов межу і не збирається зупинятися.

При цьому керівник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що цей рік може стати для України переможним і українці зможуть порадіти добрим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

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