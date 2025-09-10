Польський аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність"

Польський аеропорт "Жешув" у ніч на 10 вересня закрили через "незаплановану військову активність".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт для інформування авіаційних служб Notamify.
Також повідомлялось про те, що на тлі атаки "Шахедів" Польща, ймовірно, підняла у повітря винищувачі F-16 та SAAB 340 (літак ДРЛО), про що свідчили дані сайту FlightRadar.
В оперативному командуванні збройних сил Польщі повідомили, що для забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативний командувач Збройних сил Польщі активував усі необхідні процедури.
"У нашому повітряному просторі діють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності", - ідеться у повідомленні у соцмережі Х.
Вказано, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, що прилягають до зони загрози.
Аеропорт Жешув-Ясьонка став ключовим логістичним хабом для постачання військової та гуманітарної допомоги Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії. Завдяки своїй близькості до українського кордону (близько 90 км) він виконує роль головного транзитного пункту, через який надходить значна частина західних вантажів. Саме тут відбувається перевантаження техніки, боєприпасів та обладнання, яке далі наземними шляхами прямує в Україну.
Важливість Жешува полягає і в тому, що аеропорт забезпечує безпеку логістики: на території Польщі, країни-члена НАТО, вантажі перебувають під захистом Альянсу. Це робить його не лише практичним, а й символічним вузлом міжнародної підтримки України.
Регулярні візити високопосадовців, у тому числі президентів та урядових делегацій, також перетворили Жешув на дипломатичний центр, пов'язаний із питаннями безпеки та військової допомоги.
Раніше РБК-Україна писало про те, що в ніч на середу, 10 вересня, російські "Шахеди" перетнули кордон України та опинились у повітряному просторі Польщі.
До цього 8 вересня польські прикордонники повідомили про виявлення уламків непізнаного літаючого об'єкта в селі недалеко від кордону з Білоруссю.
Ще раніше, 6 вересня, на сході Польщі впав об'єкт, імовірно, безпілотник, повідомив представник міністерства оборони.