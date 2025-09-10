Польський аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність"

Чим відомий аеропорт "Жешув"

Аеропорт Жешув-Ясьонка став ключовим логістичним хабом для постачання військової та гуманітарної допомоги Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії. Завдяки своїй близькості до українського кордону (близько 90 км) він виконує роль головного транзитного пункту, через який надходить значна частина західних вантажів. Саме тут відбувається перевантаження техніки, боєприпасів та обладнання, яке далі наземними шляхами прямує в Україну.

Важливість Жешува полягає і в тому, що аеропорт забезпечує безпеку логістики: на території Польщі, країни-члена НАТО, вантажі перебувають під захистом Альянсу. Це робить його не лише практичним, а й символічним вузлом міжнародної підтримки України.

Регулярні візити високопосадовців, у тому числі президентів та урядових делегацій, також перетворили Жешув на дипломатичний центр, пов'язаний із питаннями безпеки та військової допомоги.

Порушення повітряного кордону Польщі

Раніше РБК-Україна писало про те, що в ніч на середу, 10 вересня, російські "Шахеди" перетнули кордон України та опинились у повітряному просторі Польщі.

До цього 8 вересня польські прикордонники повідомили про виявлення уламків непізнаного літаючого об'єкта в селі недалеко від кордону з Білоруссю.

Ще раніше, 6 вересня, на сході Польщі впав об'єкт, імовірно, безпілотник, повідомив представник міністерства оборони.