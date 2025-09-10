Польский аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности"

Чем известен аэропорт "Жешув"

Аэропорт Жешув-Ясенка стал ключевым логистическим хабом для поставки военной и гуманитарной помощи Украине после начала полномасштабного вторжения России. Благодаря своей близости к украинской границе (около 90 км) он выполняет роль главного транзитного пункта, через который поступает значительная часть западных грузов. Именно здесь происходит перегрузка техники, боеприпасов и оборудования, которое далее наземными путями направляется в Украину.

Важность Жешува заключается и в том, что аэропорт обеспечивает безопасность логистики: на территории Польши, страны-члена НАТО, грузы находятся под защитой Альянса. Это делает его не только практическим, но и символическим узлом международной поддержки Украины.

Регулярные визиты высокопоставленных чиновников, в том числе президентов и правительственных делегаций, также превратили Жешув в дипломатический центр, связанный с вопросами безопасности и военной помощи.

Нарушение воздушной границы Польши

Ранее РБК-Украина писало о том, что в ночь на среду, 10 сентября, российские "Шахеды" пересекли границу Украины и оказались в воздушном пространстве Польши.

До этого 8 сентября польские пограничники сообщили об обнаружении обломков неопознанного летающего объекта в селе недалеко от границы с Беларусью.

Еще раньше, 6 сентября, на востоке Польши упал объект, вероятно, беспилотник, сообщил представитель министерства обороны.