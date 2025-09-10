Польський аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність"

Польський аеропорт "Жешув" у ніч на 10 вересня закрили через "незаплановану військову активність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт для інформування авіаційних служб Notamify.

Також повідомлялось про те, що на тлі атаки "Шахедів" Польща, ймовірно, підняла у повітря винищувачі F-16 та SAAB 340 (літак ДРЛО), про що свідчили дані сайту FlightRadar. В оперативному командуванні збройних сил Польщі повідомили, що для забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативний командувач Збройних сил Польщі активував усі необхідні процедури. "У нашому повітряному просторі діють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності", - ідеться у повідомленні у соцмережі Х. Вказано, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, що прилягають до зони загрози.