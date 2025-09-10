Польский аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности"
Польский аэропорт "Жешув" в ночь на 10 сентября закрыли из-за "незапланированной военной активности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт для информирования авиационных служб Notamify.
Также сообщалось о том, что на фоне атаки "Шахедов" Польша, вероятно, подняла в воздух истребители F-16 и SAAB 340 (самолет ДРЛО), о чем свидетельствовали данные сайта FlightRadar.
В оперативном командовании вооруженных сил Польши сообщили, что для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативный командующий Вооруженных сил Польши активировал все необходимые процедуры.
"В нашем воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли самого высокого уровня готовности", - говорится в сообщении в соцсети Х.
Указано, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы.
Чем известен аэропорт "Жешув"
Аэропорт Жешув-Ясенка стал ключевым логистическим хабом для поставки военной и гуманитарной помощи Украине после начала полномасштабного вторжения России. Благодаря своей близости к украинской границе (около 90 км) он выполняет роль главного транзитного пункта, через который поступает значительная часть западных грузов. Именно здесь происходит перегрузка техники, боеприпасов и оборудования, которое далее наземными путями направляется в Украину.
Важность Жешува заключается и в том, что аэропорт обеспечивает безопасность логистики: на территории Польши, страны-члена НАТО, грузы находятся под защитой Альянса. Это делает его не только практическим, но и символическим узлом международной поддержки Украины.
Регулярные визиты высокопоставленных чиновников, в том числе президентов и правительственных делегаций, также превратили Жешув в дипломатический центр, связанный с вопросами безопасности и военной помощи.
Нарушение воздушной границы Польши
Ранее РБК-Украина писало о том, что в ночь на среду, 10 сентября, российские "Шахеды" пересекли границу Украины и оказались в воздушном пространстве Польши.
До этого 8 сентября польские пограничники сообщили об обнаружении обломков неопознанного летающего объекта в селе недалеко от границы с Беларусью.
Еще раньше, 6 сентября, на востоке Польши упал объект, вероятно, беспилотник, сообщил представитель министерства обороны.