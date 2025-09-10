ua en ru
Польский аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности"

Польша, Среда 10 сентября 2025 02:01
Польский аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности" Иллюстративное фото: аэропорт "Жешув" закрыли из-за российских "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Польский аэропорт "Жешув" в ночь на 10 сентября закрыли из-за "незапланированной военной активности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт для информирования авиационных служб Notamify.

Также сообщалось о том, что на фоне атаки "Шахедов" Польша, вероятно, подняла в воздух истребители F-16 и SAAB 340 (самолет ДРЛО), о чем свидетельствовали данные сайта FlightRadar.

В оперативном командовании вооруженных сил Польши сообщили, что для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативный командующий Вооруженных сил Польши активировал все необходимые процедуры.

"В нашем воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли самого высокого уровня готовности", - говорится в сообщении в соцсети Х.

Указано, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы.

Чем известен аэропорт "Жешув"

Аэропорт Жешув-Ясенка стал ключевым логистическим хабом для поставки военной и гуманитарной помощи Украине после начала полномасштабного вторжения России. Благодаря своей близости к украинской границе (около 90 км) он выполняет роль главного транзитного пункта, через который поступает значительная часть западных грузов. Именно здесь происходит перегрузка техники, боеприпасов и оборудования, которое далее наземными путями направляется в Украину.

Важность Жешува заключается и в том, что аэропорт обеспечивает безопасность логистики: на территории Польши, страны-члена НАТО, грузы находятся под защитой Альянса. Это делает его не только практическим, но и символическим узлом международной поддержки Украины.

Регулярные визиты высокопоставленных чиновников, в том числе президентов и правительственных делегаций, также превратили Жешув в дипломатический центр, связанный с вопросами безопасности и военной помощи.

Нарушение воздушной границы Польши

Ранее РБК-Украина писало о том, что в ночь на среду, 10 сентября, российские "Шахеды" пересекли границу Украины и оказались в воздушном пространстве Польши.

До этого 8 сентября польские пограничники сообщили об обнаружении обломков неопознанного летающего объекта в селе недалеко от границы с Беларусью.

Еще раньше, 6 сентября, на востоке Польши упал объект, вероятно, беспилотник, сообщил представитель министерства обороны.

