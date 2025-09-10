Польский аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт для информирования авиационных служб Notamify .

Также сообщалось о том, что на фоне атаки "Шахедов" Польша, вероятно, подняла в воздух истребители F-16 и SAAB 340 (самолет ДРЛО), о чем свидетельствовали данные сайта FlightRadar.

В оперативном командовании вооруженных сил Польши сообщили, что для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативный командующий Вооруженных сил Польши активировал все необходимые процедуры.

"В нашем воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли самого высокого уровня готовности", - говорится в сообщении в соцсети Х.

Указано, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы.