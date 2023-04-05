Польські танки вже на полі бою в Україні, - Зеленський

В Украині на полі бою вже знаходяться танки, які передав уряд Польщі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію з премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Мені приємно констатувати, що наші попередні домовленості вже виконані. Є очевидне польське лідерство у танковій коаліції. Польські танки вже на полі бою в Україні", - заявив він.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Польщі разом з українською делегацією.

Очікується, що Зеленський підпише із польським прем'єром Матеушем Моравецьким протокол щодо постачання оборонної техніки Україні.

Всі головні новини щодо офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Польщі - можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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