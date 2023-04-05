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Польские танки уже на поле боя в Украине, - Зеленский

Новина українською →
Среда 05 апреля 2023 19:05
Польские танки уже на поле боя в Украине, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине на поле боя уже находятся танки, переданные правительством Польши.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Мне приятно констатировать, что наши предыдущие договоренности уже выполнены. Есть очевидное польское лидерство в танковой коалиции. Польские танки уже на поле боя в Украине", - заявил он.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Польше вместе с украинской делегацией.

Ожидается, что Зеленский подпишет с польским премьером Матеушем Моравецким протокол о поставках оборонной техники Украине.

Все главные новости по поводу официального визита президента Владимира Зеленского в Польшу - можно узнать в материале РБК-Украина.

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