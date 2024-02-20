Польські протестувальники мають намір блокувати кордон з Україною до квітня

"Ми посилюємо протест. Я сьогодні подам (заявку - ред.) на наступний місяць на продовження (протесту - ред.), він триватиме до квітня. Ми будемо робити це по черзі. Фермери будуть частково працювати в полі, частина стоятиме на кордоні", - пояснив він.

Блокада кордону

Польські фермери заявили, що з 20 лютого заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною. Йдеться також про під'їзди до залізничних станцій та морських портів.

19 лютого міністр інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з Яцеком Сєвєрой, головою Бюро нацбезпеки Польщі щодо неприпустимості блокади пасажирського транспорту.

Що відбувається на україно-польському кордоні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, польські протестувальники розпочали більш жорстке обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.

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