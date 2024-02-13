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Польські фермери анонсували повну блокаду кордону з Україною: дата

Вівторок 13 лютого 2024 19:32
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Польські фермери анонсували повну блокаду кордону з Україною: дата Ілюстративне фото: польські фермери анонсували повну блокаду кордону з Україною (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Польські фермери заявили, що у вівторок, 20 лютого, заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною. Мова також про підʼїзди до залізничних станцій і морських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на RMF24.

Кордон буде блокуватись в рамках страйку, про який оголосила польська профспілка "Солідарність". Заявляється, що аграрії виступають не тільки проти нібито напливу дешевої української продукції, а й проти деяких стандартів ЄС із захисту навколишнього середовища.

"Тому 20 лютого, в рамках 30-денного загального страйку фермерів, ми оголошуємо, що всі протестні дії будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною та акціях протесту на місцях", - сказано в заяві профспілки.

Нагадаємо, сьогодні польські фермери розпочали блокування руху біля пункту пропуску "Корчова - Краківець".

Близько 14:00 польські фермери розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску "Корчова2, що навпроти українського "Краківець".

Блокада українського кордону

6 листопада минулого року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

У січні польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Наприкінці січні Єврокомісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують цього рішення.

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Кордон з Україною Польща зерновий коридор
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