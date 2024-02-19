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Українські чиновники відреагували на блокаду автобусів з пасажирами на польському кордоні

Україна, Понеділок 19 лютого 2024 09:55
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Українські чиновники відреагували на блокаду автобусів з пасажирами на польському кордоні Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з Яцеком Сєвєрой, головою Бюро нацбезпеки Польщі щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

Як зазначається в повідомленні, у соціальних мережах шириться відео, в якому натовп польських протестуючих блокував проїзд автобусів з пасажирами.

Кубраков заявив, що "жінки та діти, що шукали прихистку від війни і в силу різних причин повертаються додому не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів".

За його словами, подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами "для розбурювання штучного конфлікту між нашими країнами".

"Ми очікуємо на конкретні дії польських колег, щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом", - заявив Кубраков.

У неділю, 18 лютого, у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що польські прикордонники зупиняють автобуси з пасажирами на кордоні, не дозволяючи їм перетинати кордон.

Блокада кордону

Нагадаємо, польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.

Фермери 18 лютого намагалися заблокувати роботу залізниці на пункті пропуску "Дорогуськ".

А вже 20 лютого, як раніше анонсували польські фермери, має розпочатись повна блокада українського кордону для вантажівок.

Детальніше про блокаду розповів в інтерв'ю РБК-Україна представник ДПСУ Андрій Демченко.

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