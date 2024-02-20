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Польские протестующие намерены блокировать границу с Украиной до апреля

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Протест польских фермеров на границе с Украиной может быть продлен еще на месяц - до апреля.

Об этом заявил лидер "Подкарпатского обманутого села" Роман Кондров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ, цитирующие радио RMF24.

"Мы усиливаем протест. Я сегодня подам (заявку - ред.) на следующий месяц на продолжение (протеста - ред.), он продлится до апреля. Мы будем делать это по очереди. Фермеры будут частично работать в поле, часть будет стоять на границе", - пояснил он.

Блокада границы

Польские фермеры заявили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной . Речь также идет о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.

19 февраля министр инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши о недопустимости блокады пассажирского транспорта .

Что происходит на украино-польской границе – читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, польские протестующие приступили к более жесткому ограничению движения транспорта на границе с Украиной.

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