Поляки почали жорсткі обмеження руху транспорту на кордоні з Україною

Польські протестувальники розпочали більш жорстке обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Державної прикордонної служби України в Telegram.

Зокрема, польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Медика-Шегині". Термін завершення такого блокування не повідомлявся.

Біля пункту пропуску "Долгобичув-Угринів" протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого.

З 13:00 до 16:00 польські протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках прикордонного пункту "Зосін-Устилуг". При цьому вони обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

До 21:00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на пункті пропуску "Корчова-Краківець" на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.

Також поляки з 13:00 20 лютого повністю заблокували рух на пункті пропуску "Гребене-Рава-Руська" в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

До 19:00 організатори польських протестів мають намір повністю заблокувати рух вантажівок на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" в обидвох напрямках.

Блокада кордону

Польські фермери заявили, що з 20 лютого заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною. Йдеться також про під'їзди до залізничних станцій та морських портів.

19 лютого міністр інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з Яцеком Сєвєрой, головою Бюро нацбезпеки Польщі щодо неприпустимості блокади пасажирського транспорту.

Що відбувається на україно-польському кордоні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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