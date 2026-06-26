Польські міста відмовляються приймати дітей з України на відпочинок: Марцінків назвав причину

Цього року частина польських міст-партнерів відмовилася приймати на оздоровлення дітей з Івано-Франківської громади. Натомість місцева влада шукає нові можливості для організації відпочинку в інших країнах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа в ефірі радіо "Західний полюс".
За словами мера, порівняно з попередніми роками кількість польських міст, готових приймати українських дітей, суттєво скоротилася. Він пов'язав це з посиленням антиукраїнських настроїв у деяких польських громадах.
Водночас Івано-Франківськ працює над розширенням співпраці з іншими країнами. Зокрема, дітей готові приймати міста Угорщини та країн Балтії.
Марцінків зазначив, що першочергово на оздоровлення за кордон направляють дітей загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців 102 окремої бригади територіальної оборони.
За його словами, цього року діти вже побували на відпочинку у Шибенику (Хорватія), Хшануві (Польща), Тракаї (Литва) та Ньїредьгазі (Угорщина).
Крім закордонних поїздок, триває й оздоровча кампанія на Прикарпатті. Наразі завершується друга зміна у таборі "Лімниця", де відпочивають діти учасників бойових дій та діти з прифронтових територій.
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