Польські міста відмовляються приймати дітей з України на відпочинок: Марцінків назвав причину

За словами мера, порівняно з попередніми роками кількість польських міст, готових приймати українських дітей, суттєво скоротилася. Він пов'язав це з посиленням антиукраїнських настроїв у деяких польських громадах.

Водночас Івано-Франківськ працює над розширенням співпраці з іншими країнами. Зокрема, дітей готові приймати міста Угорщини та країн Балтії.

Марцінків зазначив, що першочергово на оздоровлення за кордон направляють дітей загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців 102 окремої бригади територіальної оборони.

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За його словами, цього року діти вже побували на відпочинку у Шибенику (Хорватія), Хшануві (Польща), Тракаї (Литва) та Ньїредьгазі (Угорщина).

Крім закордонних поїздок, триває й оздоровча кампанія на Прикарпатті. Наразі завершується друга зміна у таборі "Лімниця", де відпочивають діти учасників бойових дій та діти з прифронтових територій.