Польские города отказываются принимать детей из Украины на отдых: Марцинкив назвал причину

По словам мэра, по сравнению с предыдущими годами количество польских городов, готовых принимать украинских детей, существенно сократилось. Он связал это с усилением антиукраинских настроений в некоторых польских общинах.

В то же время Ивано-Франковск работает над расширением сотрудничества с другими странами. В частности, дети готовы принимать города Венгрии и стран Балтии.

Марцинкив отметил, что в первую очередь на оздоровление за границу направляют детей погибших и пропавших без вести военнослужащих 102 отдельной бригады территориальной обороны.

Читайте также: Украинцам в Польше стали массово отказывать в статусе беженца

По его словам, в этом году дети уже побывали на отдыхе в Шибенике (Хорватия), Хшануве (Польша), Тракае (Литва) и Ньиредьгази (Венгрия).

Помимо заграничных поездок, продолжается и оздоровительная кампания на Прикарпатье. В настоящее время завершается вторая смена в лагере "Лимница", где отдыхают дети участников боевых действий и дети с прифронтовых территорий.