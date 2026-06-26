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Польские города отказываются принимать детей из Украины на отдых: Марцинкив назвал причину

10:47 26.06.2026 Пт
2 мин
В Ивано-Франковске ищут альтернативы и уже есть договоренности с другими странами
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Дети из Украины в Польше (Getty Images)

В этом году часть польских городов-партнеров отказалась принимать на оздоровление детей из Ивано-Франковской общины. Местные власти ищут новые возможности для организации отдыха в других странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в эфире радио "Западный полюс" .

По словам мэра, по сравнению с предыдущими годами количество польских городов, готовых принимать украинских детей, существенно сократилось. Он связал это с усилением антиукраинских настроений в некоторых польских общинах.

В то же время Ивано-Франковск работает над расширением сотрудничества с другими странами. В частности, дети готовы принимать города Венгрии и стран Балтии.

Марцинкив отметил, что в первую очередь на оздоровление за границу направляют детей погибших и пропавших без вести военнослужащих 102 отдельной бригады территориальной обороны.

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По его словам, в этом году дети уже побывали на отдыхе в Шибенике (Хорватия), Хшануве (Польша), Тракае (Литва) и Ньиредьгази (Венгрия).

Помимо заграничных поездок, продолжается и оздоровительная кампания на Прикарпатье. В настоящее время завершается вторая смена в лагере "Лимница", где отдыхают дети участников боевых действий и дети с прифронтовых территорий.

Ранее РБК-Украина писала о новом витоке напряженности в отношениях между Украиной и Польшей из-за исторических споров вокруг УПА. Мы объясняли, почему решение президента Владимира Зеленского вызвало резкую реакцию Варшавы, как на конфликт влияет внутренняя политика Польши и какие последствия это может иметь для двусторонних отношений и евроинтеграции Украины.

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