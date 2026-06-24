Українцям у Польщі стали масово відмовляти у статусі біженця
У деяких польських містах українцям почали масово відмовляти у наданні статусу тимчасового захисту PESEL UKR. Замість цього громадянам присвоюють статус NUE, який позначає економічного мігранта та не передбачає спеціальних пільг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Prawna.
Польські громади змінили підхід через що тепер українцям складніше отримати допомогу. Замість спеціального статусу UKR все частіше дають звичайний - це позначка NUE. Вона означає, що людина є економічним мігрантом.
Така практика поширюється у багатьох міських громадах. Посадовці посилюють контроль та прискіпливо вивчають кожну заяву. Чиновники вважають, що люди їдуть за роботою, а не через пряму загрози життю.
Під особливу перевірку потрапляють такі категорії:
- мешканці регіонів, де немає активних бойових дій;
- особи, які в’їхали до Польщі з іншої безпечної країни;
- громадяни, які вже мали захист чи посвідку в країнах ЄС.
Якщо ви приїхали з тилового міста, шанси на UKR падають. Польща вважає, що ви шукаєте кращої долі, а не порятунку від бомб.
Крім того, багато хто намагається оформити документи занадто пізно. Закон встановлює чіткі рамки: якщо терміни перетину кордону порушені, у статусі UKR відмовляють автоматично.
Журналісти наголошують на юридичній колізії. Чинне польське законодавство все ще на боці біженців. Спеціальний закон гарантує захист усім українцям. Проте місцева влада діє по-своєму. Муніципалітети самостійно трактують правила.
Що ще треба знати українським біженцям
У Польщі набувають чинності оновлені правила контролю за трудовими контрактами. Державна інспекція праці (PIP) отримує розширені повноваження.
Також уряд Польщі ухвалив законопроєкт, який спрощує процедуру придбання нерухомого майна для іноземців. Головна мета нововведень - цифровізація процесів та впорядкування контролю.