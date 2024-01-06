Польські фермери призупиняють блокування кордону з Україною, підписано угоду

Зазначається, що перемовини між урядовцем та фермерами тривали 17 години. Після цього підкарпатська воєвода Тереза ​​Кубас-Гул на прес-конференції у суботу оголосила про підписання угоди між сторонами.

"Після підписання угоди протест на пункті пропуску в "Медика" призупиняється на період, необхідний для впровадження правових та повідомлювальних змін, і на час, необхідний для впровадження додаткових змін", - йдеться в угоді.

Своєю чергою польський міністр АПК заявив, що дана угода "не початок і не кінець діалогу, який ми розпочали і продовжуватимемо з аграріями".

Секерський пообіцяв задовольнити всі вимоги аграріїв. Вони включають запуск дотацій на кукурудзу в розмірі 1 млн злотих, збільшення кредитування на ліквідні позики на 2,5 млрд злотих і збереження рівня сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

"Ми приймаємо вимоги аграріїв до реалізації, вони закладені в наших бюджетних пропозиціях на 2024 рік щодо дотацій на кукурудзу та кредитів. Звісно, ​​бюджет у процесі прийняття. Я переконаний, що все це буде прийнято Верховним Сеймом, тому я можу бути оптимістичним щодо виконання цих двох пунктів", - сказав він.

Блокада польського-українського кордону

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Акцію планували продовжувати до початку січня 2024 року. Під час протесту були заблоковані низки напрямків, через які випускали й впускали не більше однієї фури на годину. Також пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині".

22 грудня 2023 року українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. Представники Польщі, зі свого боку, планували розблокувати кордон до кінця 2023 року.

Нагадаємо, що З 4 грудня на українсько-польському кордоні запрацював пункт пропуску для порожніх вантажівок на виїзд з України. Також 24 грудня польські протестувальники перестали блокувати КПП "Медика-Шегині" на період свят.

Проте вже 4 січня блокаду цього пропускного пункту відновили. Раніше сьогодні польські ЗМІ повідомили, що уряд Дональда Туска підпише угоду з фермерами для припинення блокади кордону.