Польские фермеры приостанавливают блокирование границы с Украиной, подписано соглашение

Отмечается, что переговоры между чиновником и фермерами продолжались 17 часов. После этого подкарпатская воевода Тереза ​​Кубас-Гул на пресс-конференции в субботу объявила о подписании соглашения между сторонами.

"После подписания соглашения протест на пункте пропуска в "Медике" приостанавливается на период, необходимый для внедрения правовых и уведомительных изменений, и на время, необходимое для внедрения дополнительных изменений", - говорится в соглашении.

В свою очередь польский министр АПК заявил, что данное соглашение "не начало и не конец диалога, который мы начали и будем продолжать с аграриями".

Секерский пообещал удовлетворить все требования аграриев. Они включают запуск дотаций на кукурузу в размере 1 млн злотых, увеличение кредитования на ликвидные займы на 2,5 млрд злотых и сохранение уровня сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

"Мы принимаем требования аграриев к реализации, они заложены в наших бюджетных предложениях на 2024 год по поводу дотаций на кукурузу и кредитов. Конечно, бюджет в процессе принятия. Я убежден, что все это будет принято Верховным Сеймом, поэтому я могу быть оптимистичным относительно выполнение этих двух пунктов", - сказал он.

Блокада польско-украинской границы

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Акцию планировали продлить до начала января 2024 года. Во время протеста были заблокированы ряда направлений, по которым выпускали и впускали не более одной фуры в час. Также позже был заблокирован и пункт пропуска "Медика - Шегини".

22 декабря 2023 года украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе. Представители Польши, со своей стороны, планировали разблокировать границу до конца 2023 года.

Напомним, что С 4 декабря на украинско-польской границе заработал пункт пропуска для пустых грузовиков на выезд из Украины. Также 24 декабря польские протестующие перестали блокировать КПП "Медика-Шегини" на период праздников.

Однако уже 4 января блокаду этого пропускного пункта возобновили. Ранее сегодня польские СМИ сообщили, что правительство Дональда Туска подпишет соглашение с фермерами для прекращения блокады границы.