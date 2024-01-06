ua en ru
Сб, 06 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уряд Польщі підпише угоду з фермерами для припинення блокади кордону, - ЗМІ

Субота 06 січня 2024 10:55
UA EN RU
Уряд Польщі підпише угоду з фермерами для припинення блокади кордону, - ЗМІ Фото: уряд Польщі підпише угоду з фермерами для припинення блокади кордону (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, сьогодні, 6 січня, підпише в Жешуві угоду з фермерами, яка допоможе розблокували прикордонний перехід "Медика-Шегині".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Як відзначає видання, міністр вирішив надати письмові гарантії щодо виконання трьох вимог фермерів-протестувальників, а саме:

  • надання субсидій на кукурудзу;
  • гарантії непідвищення податків;
  • дешеві кредити.

Міністерство все ще очікує на повідомлення Європейської комісії щодо виділення одного мільярда злотих на субсидії для кукурудзи.

Зокрема емоції протестувальників викликало заплановане підвищення податку на 21%. Уряд все ж відмовився від цих планів, втім відповідні закони має ухвалити Сейм, а органи місцевого самоврядування отримають держкомпенсацію з бюджету 2025 року.

Зокрема фермери вимагали поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти:

  • м'які фрукти;
  • цукор;
  • спирт;
  • мед;
  • яблучний концентрат;
  • яйця;
  • м'ясо птиці.

"Секерський також підтвердив, що ембарго на українську продукцію діятиме й надалі і є безстроковим. Міністр підкреслив, що допомагати Україні потрібно, але так, щоб не зашкодити рентабельності польського сільськогосподарського виробництва", - додає видання.

Блокада польського кордону

6 листопада польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Акцію планували продовжувати до початку січня 2024 року. Під час протесту були заблоковані низки напрямків, через які випускали й впускали не більше однієї фури на годину. Також пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині".

22 грудня, українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. Представники Польщі, зі свого боку, планували розблокувати кордон до кінця 2023 року.

24 грудня польські протестувальники перестали блокувати КПП "Медика-Шегині" на період свят. Проте вже 4 січня блокаду цього пропускного пункту відновили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща
NEWS
Росіяни вночі застосували два "Шахеди", усі були знищені ППО
Росіяни вночі застосували два "Шахеди", усі були знищені ППО
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту