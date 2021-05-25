Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в Беларусь и полеты над страной

Польские авиалинии LOT в связи с инцидентом с самолетом Ryanair отменили полеты по маршруту Варшава - Минск. Рейсы, которые ранее использовали воздушное пространство этой страны, будут перенаправлены.

Сообщается, что уже с сегодняшнего дня LOT приостанавливает использование воздушного пространства Беларуси. Это означает отмену прямых рейсов в Минск, и теперь чтобы попасть из Минска в Польшу, нужно лететь, например, через Москву.

Кроме того, решение LOT повлияет и на пассажиров, которые летят в Россию и дальше в Азию, поскольку самолеты будут облетать Беларусь, что увеличит продолжительность полетов.