Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в Беларусь и полеты над страной

Польские авиалинии LOT в связи с инцидентом с самолетом Ryanair отменили полеты по маршруту Варшава - Минск. Рейсы, которые ранее использовали воздушное пространство этой страны, будут перенаправлены.
Об этом пишет RMF FM.
Сообщается, что уже с сегодняшнего дня LOT приостанавливает использование воздушного пространства Беларуси. Это означает отмену прямых рейсов в Минск, и теперь чтобы попасть из Минска в Польшу, нужно лететь, например, через Москву.
Кроме того, решение LOT повлияет и на пассажиров, которые летят в Россию и дальше в Азию, поскольку самолеты будут облетать Беларусь, что увеличит продолжительность полетов.
Напомним, накануне на саммите ЕС приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям пролетать через воздушное пространство Евросоюза и закрыть им доступ в европейские аэропорты. А европейские авиакомпании должны избегать полетов над Беларусью.
Несколько авиакомпаний уже приостановили полеты над Беларусью - латвийская airBaltic, французская AirFrance, голландская KLM и немецкая Lufthansa. Украина также приостановит сообщение с Беларусью.