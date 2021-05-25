Польська авіакомпанія LOT скасувала рейси до Білорусі та польоти над країною

Польські авіалінії LOT у зв'язку з інцидентом з літаком Ryanair скасували польоти за маршрутом Варшава - Мінськ. Рейси, які раніше використовували повітряний простір цієї країни, будуть перенаправлені.

Повідомляється, що вже з сьогоднішнього дня LOT призупиняє використання повітряного простору Білорусі. Це означає скасування прямих рейсів до Мінська, і тепер щоб потрапити з Мінська до Польщі, потрібно летіти, наприклад, через Москву.

Крім того, рішення LOT вплине і на пасажирів, які летять до Росії й далі до Азії, оскільки літаки будуть облітати Білорусь, що збільшить тривалість польотів.