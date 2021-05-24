ЕС планирует прекратить авиасообщение с Беларусью, - журналист

Европейский союз планирует прекратить авиасообщение с Беларусью после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair . Об этом говорится в проекте заключения сегодняшнего заседания Совета Европы.

Об этом рассказал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter .

Официального решения Совета Европы еще не было. Вопрос ответа Беларуси на инцидент с Ryanair лидеры ЕС обсудят сегодня вечером.

Как рассказал журналист, Совет Европы планирует призвать европейские авиакомпании не летать в воздушном пространстве Беларуси, а также запретить белорусским самолетам пролетать над ЕС и садиться в европейских аэропортах.

Напомним, вчера белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair, летевший из Греции в Литву. Самолет посадили якобы из-за бомбы на борту, о которой стало известно именно от белорусских диспетчеров. После посадки самолета белорусские силовики задержали оппозиционера Романа Протасевича, находившийся на борту.

Как писало РБК-Украина, после этого Литва закрыла свое небо для всех рейсов, пролетающих над Беларусью.

Запретить полеты над Беларусью решила и Британия. Британским аэропортам также запретили принимать белорусские самолеты.

Кроме того, вопрос прекращения авиасообщения с Беларусью завтра будет рассматривать украинский Кабмин.