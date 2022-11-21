Польська прокуратура виступає проти участі України у розслідуванні падіння ракети, - ЗМІ

Так, видання пише, що політики вводять в оману громадськість, коли говорять, що не лише українці, а й американці вже є фігурантами розслідування. Насправді нічого подібного немає.

18 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що українські експерти вже працюють на місті інциденту у Польщі.

Проте Rzeczpospolita повідомляє, що українські слідчі приїхали в Пшеводув наприкінці перевірки, яку проводили польські слідчі, і змогли побачити залишки ракети та воронку, але не проводили жодних процесуальних дій, оскільки за законом це неможливо.

Окрім цього, державний секретар канцелярії президента Польщі AWACS.

Так, підкреслюється, що р