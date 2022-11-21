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Польська прокуратура виступає проти участі України у розслідуванні падіння ракети, - ЗМІ

Фото: польська прокуратура виступає проти участі України у розслідуванні падіння ракети (twitter.com/wolski_jaros)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прокуратура Польщі не погодиться залучати українську сторону до розслідування падіння ракети в селі Пшеводув, в результаті чого загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Так, видання пише, що політики вводять в оману громадськість, коли говорять, що не лише українці, а й американці вже є фігурантами розслідування. Насправді нічого подібного немає.

18 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що українські експерти вже працюють на місті інциденту у Польщі.

Проте Rzeczpospolita повідомляє, що українські слідчі приїхали в Пшеводув наприкінці перевірки, яку проводили польські слідчі, і змогли побачити залишки ракети та воронку, але не проводили жодних процесуальних дій, оскільки за законом це неможливо.

Окрім цього, державний секретар канцелярії президента Польщі AWACS.

Так, підкреслюється, що р

Нагадаємо, 15 листопада у Польщі впали дві ракети, що призвели до загибелі двох людей.

Польща та США вважають, що у Польщі впала ракета української ППО. тим часом президент України Володимир Зеленський вважає, що це була російська ракета, а не українська.

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