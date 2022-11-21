Так, издание пишет, что политики вводят в заблуждение общественность, когда говорят, что не только украинцы, но и американцы уже являются фигурантами расследования. На самом деле, ничего подобного нет.

18 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские эксперты уже работают на городе инцидента в Польше.

Однако Rzeczpospolita сообщает, что украинские следователи приехали в Пшеводув в конце проверки, которая проводилась польскими следователями, и смогли увидеть остатки ракеты и воронку, но не проводили никаких процессуальных действий, поскольку по закону это невозможно.

Кроме того, государственный секретарь канцелярии президента Польши AWACS.

Так, подчеркивается, что

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