Польская прокуратура выступает против участия Украины в расследовании падения ракеты, - СМИ

Прокуратура Польши не согласится привлекать украинскую сторону к расследованию падения ракеты в селе Пшеводув, в результате чего погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.
Так, издание пишет, что политики вводят в заблуждение общественность, когда говорят, что не только украинцы, но и американцы уже являются фигурантами расследования. На самом деле, ничего подобного нет.
18 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские эксперты уже работают на городе инцидента в Польше.
Однако Rzeczpospolita сообщает, что украинские следователи приехали в Пшеводув в конце проверки, которая проводилась польскими следователями, и смогли увидеть остатки ракеты и воронку, но не проводили никаких процессуальных действий, поскольку по закону это невозможно.
Кроме того, государственный секретарь канцелярии президента Польши AWACS.
Так, подчеркивается, что
в
Напомним, 15 ноября в Польше упали две ракеты, которые привели к гибели двух человек.
Польша и США считают, что в Польше упала ракета украинской ПВО. Между тем президент Украины Владимир Зеленский считает, что это была российская ракета, а не украинская.
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