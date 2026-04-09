Польська мережа Pepco відкривається в Україні: названо дату

Польський дискаунтер Pepco планує вийти на український ринок уже цього року. Попри війну, мережа готується відкрити перші магазини з одягом і товарами для дому за доступними цінами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RAU.
Пошуком локацій для Pepco в Україні займається консалтингова компанія Retail&Development Advisor як офіційний ексклюзивний представник мережі.
Pepco - це європейський магазин-дискаунтер із Польщі. Там продають одяг для всієї родини, товари для дому та іграшки - і все це за невисокими цінами.
Зараз мережа працює у 18 країнах і має понад 4000 магазинів. Щомісяця її відвідують більше 41 мільйона покупців.
До кінця 2026 року Pepco планує відкрити в Україні від 5 до 10 магазинів.
Технічний відділ мережі вже веде переговори з підрядниками щодо облаштування конкретних приміщень. Локації наразі не розголошуються.
Площа одного магазину - від 350 до 700 квадратних метрів. Зазвичай Pepco розміщує точки в малих і середніх містах, щоб покупці могли зробити покупки поруч із домом.
Офіційного коментаря від самої компанії Pepco поки що немає - RAU чекає розгорнуту відповідь щодо планів в Україні.
Тим часом, як повідомляло РБК-Україна, цього року з українського ринку виходить спортивний бренд Reebok - останні два магазини в Києві зачиняться навесні 2026-го.
Ключова причина - збитковість бізнесу: турецький оператор FLO Retailing, який керував мережею, кілька років поспіль фіксував збитки.
Нагадаємо, дослідження Deloitte Ukraine підрахувало, що у 2025 році українці витрачали на одяг та взуття лише 5% місячного бюджету - вдвічі менше, ніж хотіли б.
Понад 80% всіх витрат йшло на базові потреби: продукти, комуналку та охорону здоров'я.