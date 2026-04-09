Польская сеть Pepco открывается в Украине: названа дата

Польский дискаунтер Pepco планирует выйти на украинский рынок уже в этом году. Несмотря на войну, сеть готовится открыть первые магазины с одеждой и товарами для дома по доступным ценам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RAU.
Поиском локаций для Pepco в Украине занимается консалтинговая компания Retail&Development Advisor как официальный эксклюзивный представитель сети.
Pepco - это европейский магазин-дискаунтер из Польши. Там продают одежду для всей семьи, товары для дома и игрушки - и все это по невысоким ценам.
Сейчас сеть работает в 18 странах и имеет более 4000 магазинов. Ежемесячно ее посещают более 41 миллиона покупателей.
До конца 2026 года Pepco планирует открыть в Украине от 5 до 10 магазинов.
Технический отдел сети уже ведет переговоры с подрядчиками по обустройству конкретных помещений. Локации пока не разглашаются.
Площадь одного магазина - от 350 до 700 квадратных метров. Обычно Pepco размещает точки в малых и средних городах, чтобы покупатели могли сделать покупки рядом с домом.
Официального комментария от самой компании Pepco пока нет - RAU ждет развернутый ответ относительно планов в Украине.
Тем временем, как сообщало РБК-Украина, в этом году с украинского рынка выходит спортивный бренд Reebok - последние два магазина в Киеве закроются весной 2026-го.
Ключевая причина - убыточность бизнеса: турецкий оператор FLO Retailing, который управлял сетью, несколько лет подряд фиксировал убытки.
Напомним, исследование Deloitte Ukraine подсчитало, что в 2025 году украинцы тратили на одежду и обувь лишь 5% месячного бюджета - вдвое меньше, чем хотели бы.
Более 80% всех расходов шло на базовые потребности: продукты, коммуналку и здравоохранение.