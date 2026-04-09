Польская сеть Pepco открывается в Украине: названа дата

Поиском локаций для Pepco в Украине занимается консалтинговая компания Retail&Development Advisor как официальный эксклюзивный представитель сети.

Что за сеть

Pepco - это европейский магазин-дискаунтер из Польши. Там продают одежду для всей семьи, товары для дома и игрушки - и все это по невысоким ценам.

Сейчас сеть работает в 18 странах и имеет более 4000 магазинов. Ежемесячно ее посещают более 41 миллиона покупателей.

Дата открытия в Украине

До конца 2026 года Pepco планирует открыть в Украине от 5 до 10 магазинов.

Технический отдел сети уже ведет переговоры с подрядчиками по обустройству конкретных помещений. Локации пока не разглашаются.

Площадь одного магазина - от 350 до 700 квадратных метров. Обычно Pepco размещает точки в малых и средних городах, чтобы покупатели могли сделать покупки рядом с домом.

Официального комментария от самой компании Pepco пока нет - RAU ждет развернутый ответ относительно планов в Украине.