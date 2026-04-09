RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Польская сеть Pepco открывается в Украине: названа дата

14:33 09.04.2026 Чт
2 мин
Сколько магазинов откроют в Украине?
aimg Елена Чупровская
Фото: Сеть из 4000 магазинов в Европе открывается в Украине (Getty Images)

Польский дискаунтер Pepco планирует выйти на украинский рынок уже в этом году. Несмотря на войну, сеть готовится открыть первые магазины с одеждой и товарами для дома по доступным ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RAU.

Поиском локаций для Pepco в Украине занимается консалтинговая компания Retail&Development Advisor как официальный эксклюзивный представитель сети.

Что за сеть

Pepco - это европейский магазин-дискаунтер из Польши. Там продают одежду для всей семьи, товары для дома и игрушки - и все это по невысоким ценам.

Сейчас сеть работает в 18 странах и имеет более 4000 магазинов. Ежемесячно ее посещают более 41 миллиона покупателей.

Дата открытия в Украине

До конца 2026 года Pepco планирует открыть в Украине от 5 до 10 магазинов.

Технический отдел сети уже ведет переговоры с подрядчиками по обустройству конкретных помещений. Локации пока не разглашаются.

Площадь одного магазина - от 350 до 700 квадратных метров. Обычно Pepco размещает точки в малых и средних городах, чтобы покупатели могли сделать покупки рядом с домом.

Официального комментария от самой компании Pepco пока нет - RAU ждет развернутый ответ относительно планов в Украине.

Тем временем, как сообщало РБК-Украина, в этом году с украинского рынка выходит спортивный бренд Reebok - последние два магазина в Киеве закроются весной 2026-го.

Ключевая причина - убыточность бизнеса: турецкий оператор FLO Retailing, который управлял сетью, несколько лет подряд фиксировал убытки.

Напомним, исследование Deloitte Ukraine подсчитало, что в 2025 году украинцы тратили на одежду и обувь лишь 5% месячного бюджета - вдвое меньше, чем хотели бы.

Более 80% всех расходов шло на базовые потребности: продукты, коммуналку и здравоохранение.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаПольшаБизнес