В Польшу второй раз за день прибыли дополнительные военные США

В Польшу, второй раз за день, прибыли военнослужащие Соединенных Штатов Америки. Сейчас их количество неизвестно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"Еще несколько американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии высадились в Жешуве", - заявил Блащак.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в Польшу прибыли 1,7 тысячи военнослужащих США. Их разместят ближе к Украине.

В общем, президент США Джо Байден планирует направить в Польше и Румынии 3 тысячи военных.