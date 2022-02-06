Польша расположит дополнительные войска США на своей территории рядом с Украиной
Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (flickr.com)
Дополнительные силы Соединенных Штатов Америки прибыли в Польшу. Страна расположит их неподалеку от Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Польши Мариуша Блащака.
Дополнительные 1,7 тысячи военнослужащих США Польша планирует расположить в юго-восточной части страны недалеко от границы с Украиной.
"Молниеносное прибытие войск США в Польшу дает лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьезном отношении к союзническим обязательствам. Солдаты будут действовать в восточно-южной части нашей страны", - пишет Блащак.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент США Джо Байден принял решение направить 3 тысячи военных в Польшу и Румынию.