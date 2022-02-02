ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден объяснил решение о переброске дополнительных военных США в Европу

Новина українською →
Вашингтон, Среда 02 февраля 2022 22:58
Байден объяснил решение о переброске дополнительных военных США в Европу Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден объяснил решение о переброске дополнительных американских военных в Европу. По его словам, это полностью соответствует тому, что он ранее говорил российскому лидеру Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента телеканала CNN Кейтлан Коллинз.

"Байден сказал мне, что его решение о размещении войск полностью соответствует тому, что он говорил Путину с самого начала", - написала она в Twitter.

По ее словам, Байден предупреждал Путина, что если Россия продолжит действовать агрессивно, то США убедят партнеров по НАТО в своем присутствии в Восточной Европе.

"Мы там и статья 5 (договора НАТО о коллективной безопасности - ред.) является священным обязательством", - добавил американский президент.

Напомним, накануне Джо Байден одобрил развертывание в Восточной Европе дополнительных войск США.

Отметим, в Белом доме заявили, что это решение не основано на новых разведанных, а принято после консультаций с союзниками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Европа
NEWS
Джонсон сказал Путину: вторжение в Украину будет трагическим просчетом
Джонсон сказал Путину: вторжение в Украину будет трагическим просчетом
DAILY
Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом