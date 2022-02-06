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До Польщі вдруге за день прибули додаткові військові США

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Неділя 06 лютого 2022 22:05
До Польщі вдруге за день прибули додаткові військові США Фото: до Польщі вдруге за день прибули додаткові військові США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До Польщі, вдруге за день, прибули військовослужбовці Сполучених Штатів Америки. Наразі їх кількість невідома.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

Літак прибув до Жешуви.

"Ще кілька американських солдатів з 82-ї повітрянодесантної дивізії висадилися в Жешуви", - заявив Блащак.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні до Польщі прибули 1,7 тисячі військовослужбовців США. Їх розмістять ближче до України.

Загалом, президент США Джо Байден, планує направити до Польщі та Румунії 3 тисячі військових.

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