В Польше возбудили дело из-за принудительной посадки самолета с Протасевичем в Минске

Генеральная прокуратура Польши возбудила уголовное дело в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске. Самолет летел из Греции в Литву.

По словам представителя генпрокуратуры Лукаша Лапчинского, дело будет расследоваться в связи с "использованием обмана и угроз для установления контроля над самолетом и заключения его пассажиров в тюрьму".

Напомним, в воскресенье в Минске вынуждено сел самолет компании Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс. Белорусские власти заявили, что посадка самолета произошла из-за того, что на борту самолета могло находиться взрывное вещество. При этом в Минске подтвердили, что к пассажирскому самолету направляли истребитель МиГ-29.

В итоге после посадки в Минске задержали одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Как писало РБК-Украина, Литва начала расследование о посадке самолета Ryanair в Минске.

Также сообщалось, что НАТО потребовало расследования принудительной посадки самолета Ryanair.