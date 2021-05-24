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"Голос" требует от властей Беларуси немедленно освободить Протасевича

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Киев, Понедельник 24 мая 2021 11:21
"Голос" требует от властей Беларуси немедленно освободить Протасевича Фото: основатель Nexta Роман Протасевич (t.me/nexta_tv)
Автор: РБК-Украина

Партия "Голос" ошеломлена актом государственного терроризма, на который пошел режим Лукашенко, когда с использованием военной авиации де-факто перехватил самолет международного перевозчика, что совершал рейс между двумя столицами стран ЕС, чтобы арестовать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом говорится в заявлении политсилы.

"Международное сообщество и украинская власть должны жестко реагировать на такие действия марионетки Путина. Партия "Голос" расценивает вчерашние действия Лукашенко как акт де-факто воздушного пиратства и возврат к практикам большевистского или нацистского режимов, когда для борьбы с политическими оппонентами используются методы террора. Именно поэтому Украина и ее союзники должны занять решительную, последовательную и жесткую позицию относительно действий спецслужб и военных пророссийских марионеток", - заявили в "Голосе".

Члены политсилы требуют от властей Беларуси немедленно вернуть свободу Роману Протасевичу, а также другим жертвам политических репрессий. Не может государство в центре Европы в 21 веке брать людей в заложники и угрожать гражданам смертной казнью из-за их политических убеждений, убеждены в "Голосе".

Также политсила выдвинула требования к украинской власти:

  • ввести максимальные санкции на чиновников режима Лукашенко, задействованных в спецоперации по захвату Романа Протасевича, а также на всех соратников Лукашенко, причастных к репрессиям и нарушениям прав человека;
  • ограничить авиационное сообщение с Республикой Беларусь до восстановления там законности и демократических процедур, полеты над территорией этой страны в настоящее время представляют прямую опасность для украинских граждан и граждан других стран;
  • рекомендовать украинским самолетам и самолетам, направляющимся в Украину, обходить воздушное пространство Беларуси;
  • активно приобщиться к привлечению режима Лукашенко к ответственности в соответствии с международным правом.

"Мы призываем Европейский союз, всех союзников по НАТО и все мировое сообщество жестко отреагировать на вопиющие нарушения прав человека и применить все возможные инструменты политического, дипломатического, экономического давления для того, чтобы спасти жизнь Романа Протасевича и сотен белорусов, которые находятся в лапах белорусского КГБ, филиала российской ФСБ в центре Европы и привлечь режим Лукашенко к ответственности в соответствии с международного права. Мы должны вместе остановить государственный терроризм 21 века", - резюмировали авторы заявления.

Напомним, вчера в Беларуси задержали журналиста основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его самолет компании Ryanair заставили приземлиться в Минске, а после этого произошло задержание.

Ранее сообщалось, что белорусская сторона угрожала пассажирскому самолету. Для этого привлекли ВВС Беларуси с участием истребителя-перехватчика. Диспетчеры приказали пассажирскому самолету совершить посадку в Минске, иначе он будет сбит.

Также мы писали, что мировое сообщество моментально отреагировало на инцидент. Многие страны выразили протест и обеспокоенность по этому поводу. Они призывают освободить журналиста.

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