Литва начала расследование о посадке самолета Ryanair в Минске

В Литве начали расследование инцидента с вынужденной посадкой пассажирского самолета компании Ryanair в Минске , который следовал до Вильнюса. Прокуратура открыла уголовное дело, а власти сделали заявления.

Об том сообщает Reuters.

Прокуратура Литвы возбудила уголовное дело по факту вынужденной посадки рейса Ryanair до Вильнюса в Минске. Соответствующее заявление сделали в Генпрокуратуре страны в воскресенье.

В заявлении говорится, что расследуемые обвинения включают "угон самолета в террористических целях и обращение с людьми в нарушение международных договоров".

Также премьер-министр Литвы Ингрида Симоните сделала несколько заявлений об инциденте. Она сообщила журналистам, что нескольких человек, прибывших в самолете в Литву, попросили дать показания сразу после прибытия.

"Беспрецедентная ситуация требует очень тщательного расследования", - сказала она, выступая в аэропорту после встречи с пассажирами перелетного самолета.