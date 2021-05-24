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Литва начала расследование о посадке самолета Ryanair в Минске

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Литва, Понедельник 24 мая 2021 07:42
Литва начала расследование о посадке самолета Ryanair в Минске Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Симоните (Twitter/raselle_gr)
Автор: Наталья Скороход

В Литве начали расследование инцидента с вынужденной посадкой пассажирского самолета компании Ryanair в Минске, который следовал до Вильнюса. Прокуратура открыла уголовное дело, а власти сделали заявления.

Об том сообщает Reuters.

Прокуратура Литвы возбудила уголовное дело по факту вынужденной посадки рейса Ryanair до Вильнюса в Минске. Соответствующее заявление сделали в Генпрокуратуре страны в воскресенье.

В заявлении говорится, что расследуемые обвинения включают "угон самолета в террористических целях и обращение с людьми в нарушение международных договоров".

Также премьер-министр Литвы Ингрида Симоните сделала несколько заявлений об инциденте. Она сообщила журналистам, что нескольких человек, прибывших в самолете в Литву, попросили дать показания сразу после прибытия.

"Беспрецедентная ситуация требует очень тщательного расследования", - сказала она, выступая в аэропорту после встречи с пассажирами перелетного самолета.

Также соцсети сообщают, что Симоните выразила сочувствие людям, которые прибыли в Литву на лайнере.

Напомним, самолет компании Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске. Сначала белорусские диспетчеры заявили, что на борту есть взрывное устройство.

Также сообщалось, что белорусская сторона угрожала лайнеру. Для этого привлекли ВВС.

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