В Польше уже проголосовали более тысячи украинцев

На избирательном участке в Варшаве на выборах 2019 проголосовали уже 1145 человек. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.

По его словам, в Варшаве высокая активность на избирательном участке.

"По состоянию на 12:00 по местному времени из 16 971 избирателя, внесенного в списки избирателей на этом участке, проголосовало 1145 человек", - отметил посол.

Ранее РБК-Украина писало, что в Молдове зафиксировали подвоз людей из непризнанной республики Приднестровья на украинские участки для голосования на выборах 2019.

Также спикер ГПСУ Олег Слободян сообщал, что представители оккупационной власти Крыма осуществляют опрос граждан на предмет выборов президента Украины на админгранице.

По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 15:00 воскресенья, 31 марта, явка избирателей составила 45,22%. ЦИК получил данные о явке по состоянию на 15:00 в 36 округах.

Как писало РБК-Украина ранее, для первого тура выборов президента Украины 2019 Центризбирком подготовил 30,44 млн бюллетеней, для второго - 29,92 млн. При этом, в ЦИК заявили, что прогнозированное количество избирателей составляет 30 028 913 человек.