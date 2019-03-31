В оккупированном Крыму опрашивают граждан по поводу выборов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Люди скрывают то, что они едут голосовать

Представители оккупационной власти Крыма осуществляют опрос граждан на предмет выборов президента Украины на админгранице. Об этом на брифинге в МВД сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян.

Он сообщил, что люди скрывают то, что они едут голосовать.

"Сейчас все подразделения работают в штатном режиме. Свыше 7 тысяч человек личного состава и еще тысяча человек усиления вышли на охрану. Если говорить о зоне ООС - там снижение торгово-транспортного и пассажирского потока. Они (представители оккупационной власти, - ред.) осуществляют опрос граждан по поводу того, едет ли кто-то голосовать. Люди в основном скрывают то, что они едут голосовать", - рассказал Слободян.

Он отметил, что на админгранице с Крымом не зафиксировано увеличение пассажиропотока.

"В целом ситуация спокойная. По поводу админграницы с Крымом - там также нет увеличение пассажиро-транспортного потока. Представители оккупанта на территории АРК опрашивают граждан о выборах и избирательном процессе", - добавил он.

Напомним, что по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 11:00 воскресенья, 31 марта, явка избирателей составила 16,61%.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщала, что на выборах 2019 могут проголосовать больше 26,6 млн украинцев.