В Молдове из непризнанного Приднестровья на украинские участки подвозят людей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Молдове утром уже проголосовали более 200 человек

В Молдове зафиксировали подвоз людей из непризнанной республики Приднестровья на украинские участки для голосования на выборах 2019. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что в Молдове утром уже проголосовали более 200 человек.

Ранее в МИД назвали наибольший и наименьший зарубежные избирательные участки на выборах 2019. Так, самый крупный расположен в Молдове, а наименьшый - при воинской части в Косово.

РБК-Украина писало, что в МИД назвали количество заключенных украинцев за рубежом, которые не смогут проголосовать. В пенитенциарных учреждениях других стран отбывают наказание более 6 тысяч граждан Украины, которые не смогут принять участие в президентских выборах.

Кроме того, президентские выборы в 2019 в заграничном избирательном округе будут контролировать 153 наблюдателя. В частности, ЦИК отказал в регистрации 24 официальным наблюдателям от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которые имеют гражданство РФ.