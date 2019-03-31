У Польщі вже проголосували більше тисячі українців

На виборчій дільниці у Варшаві на виборах 2019 проголосували вже 1145 людей. Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещица Twitter.

За його словами, у Варшаві висока активність на виборчій дільниці.

"Станом на 12:00 за місцевим часом 16 971 виборця, внесеного до списку виборців на цій дільниці, проголосували 1145 людей", - зазначив посол.

Раніше РБК-Україна писало, що у Молдові зафіксували підвезення людей з невизнаної республіки Придністров'я на українські дільниці для голосування на виборах 2019.

Також спікер ДПСУ Олег Слободян повідомляв, що представники окупаційної влади Криму здійснюють опитування громадян на предмет виборів президента України на админгранице.

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 15:00 неділі, 31 березня, явка виборців становила 45,22%. ЦВК отримала дані про явку станом на 15:00 в 36 округах.

Як писало РБК-Україна раніше, для першого туру виборів президента України 2019 Центрвиборчком підготував 30,44 млн бюлетенів, для другого - 29,92 млн. При цьому, в ЦВК заявили, що прогнозована кількість виборців становить 30 028 913 осіб.