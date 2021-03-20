В Польше не использованы сотни тысяч доз AstraZeneca. Люди не пришли в пункты вакцинации

Глава польского правительства Михал Дворчик заявил, что в Польше многие граждане отказываются от вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Он призвал поляков все же вакцинироваться.
"В последние дни на несколько десятков процентов снизилось число людей, которые регистрируются на прививку вакциной AstraZeneca... У нас несколько сотен тысяч вакцин которые лежат в пунктах вакцинации и не использованы из-за того, что люди не пришли", - сказал Дворчик.
Отметим, ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановили использование вакцины AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. В свою очередь фармацевтическая компания опубликовала документ с заверениями в безопасности своего препарата.
Напомним, ранее пресс-секретарь Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич заявил, что в стране людей, которые откажутся от препарата AstraZeneca, временно исключат из системы вакцинации.
Также РБК-Украина писало, что в Норвегии ученые выяснили, что вакцина от коронавируса компании AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию, которая может вести к образованию тромбов.