В Польше не использованы сотни тысяч доз AstraZeneca. Люди не пришли в пункты вакцинации

Глава польского правительства Михал Дворчик заявил, что в Польше многие граждане отказываются от вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Он призвал поляков все же вакцинироваться.

"В последние дни на несколько десятков процентов снизилось число людей, которые регистрируются на прививку вакциной AstraZeneca... У нас несколько сотен тысяч вакцин которые лежат в пунктах вакцинации и не использованы из-за того, что люди не пришли", - сказал Дворчик.

Отметим, ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановили использование вакцины AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. В свою очередь фармацевтическая компания опубликовала документ с заверениями в безопасности своего препарата.