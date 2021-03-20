У Польщі не використані сотні тисяч доз AstraZeneca. Люди не прийшли в пункти вакцинації

Глава польського уряду Міхал Дворчик заявив, що в Польщі багато громадяни відмовляються від вакцинації препаратом британо-шведської компанії AstraZeneca. Він закликав поляків все ж вакцинуватися.

"В останні дні на кілька десятків відсотків знизилося число людей, які реєструються на щеплення вакциною AstraZeneca... У нас кілька сотень тисяч вакцин які лежать в пунктах вакцинації та не використані через те, що люди не прийшли", - сказав Дворчик.

Відзначимо, раніше в якості запобіжного заходу цілий ряд країн призупинили використання вакцини AstraZeneca у зв'язку з повідомленнями про утворення тромбів у великих судинах при порушенні згортання крові у прищеплених. Своєю чергою фармацевтична компанія опублікувала документ із запевненнями в безпеці свого препарату.