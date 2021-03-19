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В Польше отказавшихся от препарата AstraZeneca исключат из списка вакцинации

Новина українською → Варшава, Пятница 19 марта 2021 20:50
В Польше отказавшихся от препарата AstraZeneca исключат из списка вакцинации Фото: вакцинация (freepik)
Автор: РБК-Украина

В Польше людей, которые откажутся от препарата компании AstraZeneca, будут временно исключены из системы вакцинации. Сейчас в стране проводятся анализы, чтобы расширить группу людей, для которых будут доступны вакцины AstraZeneca.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, передает RMF24.

Некоторые люди, которым предстояло сделать прививку AstraZeneki, отказались от вакцинации. Так что осталось много неиспользованных доз. Вакцины, выпущенные таким образом, могут быть переданы другим людям, не имеющим права на вакцинацию.

"Решение о расширении этой группы должны быть принято до понедельника", - заявил он.

По словам Андрусевича, также проводится интенсивный анализ по расширению группы людей, для которых будут доступна вакцина AstraZeneca.

"После завершения вакцинации первой группы мы решим, как будет выглядеть дальше этот процесс, включая порядок, в котором будут вакцинированы люди, отказавшиеся от вакцины AstraZeneca", - заявил представитель Минздрава.

Напомним, 18 марта после заключения Европейского агентства по контролю медикаментов относительно преимуществ вакцины AstraZeneca над возможными побочными эффектами ряд европейских стран сообщил о восстановлении вакцинации препаратом AstraZeneca.

Кроме того, в Норвегии ученые выяснили, что вакцина от коронавируса компании AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию. В дальнейшем она может вести к образованию тромбов.

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