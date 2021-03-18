В Норвегии подтвердили образования тромбов после вакцины AstraZeneca

В Норвегии ученые выяснили, что вакцина против коронавируса от британо-шведской компании AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию. В дальнейшем она может вести к образованию тромбов.

Как сообщается, группа ученых исследовала трех медиков в возрасте до 50 лет, госпитализированных в больницу Рискхоспиталет при Университете Осло из-за образовавшихся тромбов после прививки. Один из них умер.

"Наша теория о том, что это сильный иммунный ответ, который с большой вероятностью возник после вакцинации, нашла подтверждение. Мы определили специфические антитела у тромбоцитов, которые дают картину, которая знакома нам из других областей медицины, но вызвана медикаментами", - сказал профессор Пол Андре Хольме.

Он также добавил, что такой иммунный ответ можно было получить только от вакцины против коронавируса.

"У нас есть причина. Ничто другое, кроме вакцины, не может объяснить то, что мы получили этот иммунный ответ", - указал Хольме.