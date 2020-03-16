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В Польше у двух украинцев подтвердили коронавирус

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 15:19
В Польше у двух украинцев подтвердили коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Один из мужчин приехал в Польшу из Германии, а другой - из Украины

В двух польских городах Цешин и Тыхы подтвердили заражение коронавирусом COVID-19 у двух граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Wprost.

По словам пресс-секретаря воеводы Силезского воеводства Алины Кухажевской, один из украинцев приехал в Польшу из Германии, а второй - из Украины.

"Пациент с инфекционной больницы в Цешине изолирован в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, который находится в больнице в городе Тыхы, приехал из Украины и там, вероятно, был источник заражения", - заявила Кухажевская.

Напомним, 13 марта в Италии умерла гражданка Украины Раиса Малышева. Она была госпитализирована с подозрением на коронавирус 8 марта. Лишь 12 марта диагноз официально подтвердили. Женщина находилась в тяжелом состоянии.

Кроме того, за рубежом ранее было зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом у украинцев. Из них один в Италии и четыре в Японии.

По состоянию на утро 16 марта в Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных достигли пяти человек: четыре случая в Черновицкой и один - в Житомирской области.

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